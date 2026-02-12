В Иркутской области предложили усыплять агрессивных бездомных собак

Ассоциация муниципальных образований Иркутской области внесла в Заксобрание проект о новых правилах обращения с бездомными животными. Главное новшество — возможность усыплять собак, которые нападают на людей или проявляют немотивированную агрессию. Информация об этом появилась в системе «Электронный парламент».
Разработчики документа объясняют его необходимость ростом числа нападений на жителей региона. По их данным, за 2024 год зафиксировали 4041 случай укусов, из них почти 1400 — дети. На начало декабря 2025 года на учете состоит более 11 тысяч безнадзорных собак.
Законопроект предлагает такие меры как отлов, транспортировку, ветеринарный осмотр, стерилизацию, вакцинацию, содержание в приютах и пунктах временного содержания.
— Умерщвление допускается только в строго определенных случаях — если животное неизлечимо больно, опасно для человека или уже напало на кого-то. Решение об агрессивности будет принимать специальная комиссия, а усыплять животное обязаны гуманным и безболезненным способом, — говорится в пояснительной записке.
Авторы уверены, что принятие закона повысит безопасность жителей и снизит количество нападений.
