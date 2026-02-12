В Иркутской области предложили усыплять агрессивных бездомных собак

Разработчики документа объясняют его необходимость ростом числа нападений на жителей региона. По их данным, за 2024 год зафиксировали 4041 случай укусов, из них почти 1400 — дети. На начало декабря 2025 года на учете состоит более 11 тысяч безнадзорных собак.