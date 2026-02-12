Крупнейший в России СИЗО в Казани принял первых арестантов

Официально объект открыли два месяца назад. Строительство велось с 2022 года в рамках федеральной программы. Затраты превысили шесть миллиардов рублей. В новом СИЗО находятся шесть режимных корпусов, в том числе для женщин и несовершеннолетних, медчасть, помещения для свиданий и работы адвокатов.