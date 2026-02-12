Крупнейший в России СИЗО в Казани принял первых арестантов

Следственный изолятор на улице Гудованцева, рассчитанный на тысячу заключенных, начал работу. Первыми туда перевезли осужденных из хозяйственного отряда СИЗО-1 на Япеева. Вслед за ними этапируют подследственных, чьи дела рассматривают суды.
На этой неделе в новый изолятор отправят бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева, обвиняемого в коррупции. В ближайшее время туда же переведут экс-главу татарстанского отделения «Справедливой России» Рушанию Бильгильдееву.
Официально объект открыли два месяца назад. Строительство велось с 2022 года в рамках федеральной программы. Затраты превысили шесть миллиардов рублей. В новом СИЗО находятся шесть режимных корпусов, в том числе для женщин и несовершеннолетних, медчасть, помещения для свиданий и работы адвокатов.
Старый изолятор на Япеева является памятником архитектуры XIX века, включенный в список ЮНЕСКО. Объект планируют полностью разгрузить и отдать под реставрацию. Сроки завершения переезда в УФСИН не называют.
