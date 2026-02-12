Примаков рассказал о проектах по продвижению русского языка в Африке

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россотрудничество организует проекты по созданию инфраструктуры дополнительного образования с обучением на русском языке, а также проекты по поддержке преподавателей русского языка, сообщил в интервью РИА Новости глава агентства Евгений Примаков.
«Россотрудничество ежегодно проводит масштабные и разнообразные мероприятия по продвижению русского языка и российского образования в странах Африки. Россотрудничество проводит проекты по созданию инфраструктуры дополнительного образования с обучением на русском языке, а также проекты по поддержке преподавателей русского языка», — сказал Примаков.
Глава Россотрудничества привел в пример недавний проект — «Международная неделя русского языка в Африке», которая проходила 9−11 декабря 2025 года в Каире в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
«Проект был нацелен на укрепление сотрудничества между университетами по направлению русистики, повышение квалификации преподавателей русского языка как иностранного из стран Африки, и, конечно, на расширение русскоязычного культурного и образовательного пространства за рубежом», — добавил Примаков.