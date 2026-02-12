Примаков рассказал о проектах по продвижению русского языка в Африке

«Россотрудничество ежегодно проводит масштабные и разнообразные мероприятия по продвижению русского языка и российского образования в странах Африки. Россотрудничество проводит проекты по созданию инфраструктуры дополнительного образования с обучением на русском языке, а также проекты по поддержке преподавателей русского языка», — сказал Примаков.