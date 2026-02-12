Умерла профессор ННГУ Людмила Суходоева

Выпускница Горьковского госуниверситета 1970 года по специальности «Планирование промышленности», Людмила Федоровна прошла путь от молодого специалиста до руководителя кафедры коммерции. Многие годы она была заместителем декана по учебной работе на экономическом и финансовом факультетах, воспитав не одно поколение нижегородских экономистов.