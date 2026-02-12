Умерла профессор ННГУ Людмила Суходоева

10 февраля на 78-м году жизни скончалась Людмила Суходоева, кандидат экономических наук, доцент Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Более 55 лет жизнь Людмилы Федоровны была неразрывно связана с альма-матер.
Выпускница Горьковского госуниверситета 1970 года по специальности «Планирование промышленности», Людмила Федоровна прошла путь от молодого специалиста до руководителя кафедры коммерции. Многие годы она была заместителем декана по учебной работе на экономическом и финансовом факультетах, воспитав не одно поколение нижегородских экономистов.
Коллеги и студенты запомнили её как мудрого наставника, профессионала высокого класса и человека с удивительной энергией, который полностью отдавал себя любимому делу.
Прощание с Людмилой Федоровной Суходоевой состоится 12 февраля в нижегородском крематории.