Какие продукты опасно запивать молоком?

Если просто откусить дольку апельсина и запить молоком (или выпить свежее молоко сразу после кислого яблока), кислота также вызовет моментальную коагуляцию. Молоко створожится еще во рту или в пищеводе. Это не опасно, но гарантирует изжогу и отрыжку. Промышленные смузи делаются на специальных стабилизаторах или с йогуртом (уже сквашенным продуктом).