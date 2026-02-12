В центре Москвы обновят здание 120-летней школы

Кроме того, по его словам, школа всегда славилась своими выпускниками, среди которых архитектор Роман Клейн, философы Сергей и Евгений Трубецкие, ученый-физик Александр Эйхенвальд, основатель Государственного центрального театрального музея Алексей Бахрушин. Некоторое время здесь учился поэт Валерий Брюсов. «В 1986 году в стенах школы снимали сцены фильма “Завтра была война”, и неслучайно: во время Великой Отечественной войны в здание попала бомба, и учителя с учениками сами разбирали завалы», — отметил мэр.