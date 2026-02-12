В центре Москвы обновят здание 120-летней школы

«После реконструкции школа преобразится как снаружи, так и внутри. В ней заменят все инженерные коммуникации, сделают новые учебные кабинеты со стеклянными перегородками и современным оборудованием», — написал мэр.
Планируется также сделать многоуровневые перила для детей разного роста на лестничных пролетах, потолки с шумопоглощающими панелями, современные игровую и спортивные площадки, место для тихого отдыха во дворе школы. Сейчас в здании уже усилили конструктивные элементы, заменили плиты перекрытий, всю плоскую часть кровли, старые окна. Проводится отделка помещений и устройство новых инженерных коммуникаций.
Собянин подчеркнул, что специалисты в ходе обновления сохранят архитектурную уникальность здания.
«Здание, построенное больше 120 лет назад, — знаковое место столицы. В нем преподавали лучшие педагоги своего времени. Например, уроки астрономии вел Павел Штернберг, в честь которого назван астрономический институт МГУ. Лингвистике обучал ученый Филипп Фортунатов, про природу рассказывал знаменитый натуралист Леонид Сабанеев», — добавил мэр.
Кроме того, по его словам, школа всегда славилась своими выпускниками, среди которых архитектор Роман Клейн, философы Сергей и Евгений Трубецкие, ученый-физик Александр Эйхенвальд, основатель Государственного центрального театрального музея Алексей Бахрушин. Некоторое время здесь учился поэт Валерий Брюсов. «В 1986 году в стенах школы снимали сцены фильма “Завтра была война”, и неслучайно: во время Великой Отечественной войны в здание попала бомба, и учителя с учениками сами разбирали завалы», — отметил мэр.