В России разрешили закрывать больничные через мессенджер Max

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, при его продлении врач принимает решение о необходимости очного осмотра, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
«Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности», — говорится в документе Минздрава.
Отмечается, что при необходимости уточнения состояния гражданина в целях определения его способности осуществлять трудовую деятельность лечащим врачом принимается решение об очном осмотре.
«Кроме того, закрытие листков нетрудоспособности с применением телемедицинских технологий с использованием национального мессенджера возможно при формировании листка по уходу за больным членом семьи, а также при карантине и при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих», — говорится в документе.