В «городе невезения» Котово Волгоградской области пропал свет

Напомним, в настоящее время аварийные бригады работают и на водоводе Филино-Котово. Накануне сообщалось о двух утечках на сетях. В результате на город подается пониженное давление воды. В экстренных службах заверяют, что работы ведутся без отключения ресурса. Сегодня, 12 февраля, также был устранен повторный порыв на теплотрассе около дома № 88 по ул. Коммунистическая, в результате которой без отопления остались жители 12 МКД, почтового отделения, поликлиники и детского сада.