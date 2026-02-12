Трех чиновников из Петербурга оштрафовали за сугробы на пешеходных переходах

Мировой суд Петербурга привлек к ответственности трех должностных лиц СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства». Всех оштрафовали на 20 тысяч рублей за плохую уборку снега.
— Начальник службы комплексной уборки Станислав Журкин допустил, что 8 января у дома 36 по улице Восстания на пешеходном переходе образовался сугроб, который загораживал часть тротуара. В суде он признал вину, сослался на погоду и просил минимальный штраф, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов.
Его коллега Алексей Следнев отвечает за Невский район. 13 января на Хрустальной улице у дома 10 проверяющие нашли сугроб на «зебре»: ширина — больше двух метров, длина — три, высота — метр. Следнев вину тоже признал.
Исполняющий обязанности директора учреждения Олег Ващенко попался 12 января на Витебской Сортировочной. Там тротуар напротив дома 20 замело рыхлым снегом. Замеры показали глубину почти 16 сантиметров.
Кроме того, само учреждение оштрафовали на 200 тысяч рублей за аналогичное нарушение на Гороховой улице. Там снежный вал также перекрывал пешеходный переход. Все постановления уже вступили в силу.