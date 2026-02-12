Вашингтон
Донской ученый объяснил, почему раков необходимо варить только живыми

Зоолог рассказал о рисках при употреблении раков, которые отправились уже мертвыми.

Источник: Комсомольская правда

Кандидат биологических наук Сергей Дудкин в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону», комментируя новый региональный стартап по производству раков быстрого приготовления, рассказал о ключевом правиле, которое игнорировать нельзя — рака необходимо варить исключительно живьем.

По словам зоолога, связано это с тем, что это скоропортящийся продукт, в котором после смерти стремительно накапливаются токсины, способные вызвать тяжелое пищевое отравление. Последствия могут быть самыми серьезными — от расстройства желудка до кишечных инфекций, включая сальмонеллез.

При этом зоолог назвал простой способ, позволяющий безошибочно определить, был ли рак сварен живым или уже мертвым. Признаком правильной варки служат согнутое и поджатое брюшко с хвостиком. Если же эти части прямые и вытянутые, продукт может представлять опасность для здоровья.

