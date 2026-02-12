Вашингтон
Что за тренд с цветными резинками для волос у школьников?

Психолог Мелёхин посоветовал родителям не упускать из вида новый подростковый тренд.

Источник: Freepik.com/CC0

Многие родители стали замечать, что их дети носят на запястьях разноцветные резинки-пружинки. Оказывается, это не просто модный аксессуар или полезный предмет, на случай, если нужно собрать волосы, а невербальный язык общения подростков.

Что означают цвета резинок для волос?

С помощью резинок школьники рассказывают друг другу о своих личных переживаниях. Причем у каждого цвета может быть несколько интерпретаций. Иногда ребята могут наделить определенный цвет смыслом, понятным только узкому кругу лиц.

Вот лишь некоторые значения, которые упоминаются в соцсетях:

  • прозрачная резинка — не ищу новых знакомств и отношений, не хочу искать парня/девушку;
  • черная резинка — мое сердце занято, влюбленность в конкретного человека;
  • зеленая резинка — независимость, никто не нужен;
  • ярко-розовая резинка — ищу романтических отношений;
  • бледно-розовая резинка — мягкий и милый характер;
  • красная резинка — тоскую по прошлым отношениям, не беспокоить;
  • белая резинка — поиск новых знакомств/ищу друзей;
  • бежевая резинка — открыт к общению;
  • синяя или голубая резинка — дружелюбие;
  • сиреневая резинка — ко мне сейчас лучше не подходить, знакомиться не хочу;
  • оранжевая резинка — дружу с подругами/с друзьями;
  • желтая резинка — недоверие;
  • коричневая резинка — все плохо, депрессия.

Что говорят психологи о новом тренде?

«Это очень интересный феномен», — считает к.п.н., клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелёхин. По словам эксперта, подростки изобрели тайный язык, закрытый от мира взрослых, который могут понимать только свои, посвященные и приближенные. Дети объединяются в группы по интересам, показывая, в данном случае с помощью расположения и цвета резинки, какие эмоции они переживают.

«Все эти знаки выполняют только одну функцию — индикатора идентичности. С их помощью подростки лучше разбираются, что с ними происходит. Учатся делиться таким образом своими эмоциями и чувствами, психическим состоянием. Для них это некий инструмент, с помощью которого они могут самовыражаться, причем выражаться так, чтобы для них это было комфортно, безопасно и замаскировано», — сказал специалист в беседе с aif.ru.

Мелёхин напомнил, что подобные тайные атрибуты нередко используют разные субкультуры, а в ряде стран существуют мода на ношение браслетов с надписями, которые сообщают о диагнозе человека или, например, о том, что он потерял кого-то из близких. Подобные метки (браслеты, значки, резинки), по мнению психолога, это индикатор того, что человек не просто демонстрирует окружающим свое состояние, но на подсознательном уровне хочет найти похожих/своих людей, чтобы не чувствовать себя одиноко.

«Подобные условные обозначения можно рассматривать как некий флажок. Подросток старается обратить на себя внимание, показать, что у него на душе, что он с чем-то не справляется, у него есть какие-то трудности, и это единственный способ, с помощью которого он может начать говорить или выражаться», — добавил эксперт.

Специалист призвал родителей не игнорировать новое увлечение подростков и обращать внимание на то, какие резинки они носят на руках и как часто их меняют. Это поможет лучше понять ребенка, если по каким-то причинам он не готов говорить о себе со взрослыми.