Что за тренд с цветными резинками для волос у школьников?

Мелёхин напомнил, что подобные тайные атрибуты нередко используют разные субкультуры, а в ряде стран существуют мода на ношение браслетов с надписями, которые сообщают о диагнозе человека или, например, о том, что он потерял кого-то из близких. Подобные метки (браслеты, значки, резинки), по мнению психолога, это индикатор того, что человек не просто демонстрирует окружающим свое состояние, но на подсознательном уровне хочет найти похожих/своих людей, чтобы не чувствовать себя одиноко.