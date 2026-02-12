Что за тренд с цветными резинками для волос у школьников?

Многие родители стали замечать, что их дети носят на запястьях разноцветные резинки-пружинки. Оказывается, это не просто модный аксессуар или полезный предмет, на случай, если нужно собрать волосы, а невербальный язык общения подростков.
Что означают цвета резинок для волос?
С помощью резинок школьники рассказывают друг другу о своих личных переживаниях. Причем у каждого цвета может быть несколько интерпретаций. Иногда ребята могут наделить определенный цвет смыслом, понятным только узкому кругу лиц.
Вот лишь некоторые значения, которые упоминаются в соцсетях:
- прозрачная резинка — не ищу новых знакомств и отношений, не хочу искать парня/девушку;
- черная резинка — мое сердце занято, влюбленность в конкретного человека;
- зеленая резинка — независимость, никто не нужен;
- ярко-розовая резинка — ищу романтических отношений;
- бледно-розовая резинка — мягкий и милый характер;
- красная резинка — тоскую по прошлым отношениям, не беспокоить;
- белая резинка — поиск новых знакомств/ищу друзей;
- бежевая резинка — открыт к общению;
- синяя или голубая резинка — дружелюбие;
- сиреневая резинка — ко мне сейчас лучше не подходить, знакомиться не хочу;
- оранжевая резинка — дружу с подругами/с друзьями;
- желтая резинка — недоверие;
- коричневая резинка — все плохо, депрессия.
Что говорят психологи о новом тренде?
«Это очень интересный феномен», — считает к.п.н., клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелёхин. По словам эксперта, подростки изобрели тайный язык, закрытый от мира взрослых, который могут понимать только свои, посвященные и приближенные. Дети объединяются в группы по интересам, показывая, в данном случае с помощью расположения и цвета резинки, какие эмоции они переживают.
«Все эти знаки выполняют только одну функцию — индикатора идентичности. С их помощью подростки лучше разбираются, что с ними происходит. Учатся делиться таким образом своими эмоциями и чувствами, психическим состоянием. Для них это некий инструмент, с помощью которого они могут самовыражаться, причем выражаться так, чтобы для них это было комфортно, безопасно и замаскировано», — сказал специалист в беседе с aif.ru.
Мелёхин напомнил, что подобные тайные атрибуты нередко используют разные субкультуры, а в ряде стран существуют мода на ношение браслетов с надписями, которые сообщают о диагнозе человека или, например, о том, что он потерял кого-то из близких. Подобные метки (браслеты, значки, резинки), по мнению психолога, это индикатор того, что человек не просто демонстрирует окружающим свое состояние, но на подсознательном уровне хочет найти похожих/своих людей, чтобы не чувствовать себя одиноко.
«Подобные условные обозначения можно рассматривать как некий флажок. Подросток старается обратить на себя внимание, показать, что у него на душе, что он с чем-то не справляется, у него есть какие-то трудности, и это единственный способ, с помощью которого он может начать говорить или выражаться», — добавил эксперт.
Специалист призвал родителей не игнорировать новое увлечение подростков и обращать внимание на то, какие резинки они носят на руках и как часто их меняют. Это поможет лучше понять ребенка, если по каким-то причинам он не готов говорить о себе со взрослыми.