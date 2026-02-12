В Москве выбрали самые вкусные блины на Масленицу

Отмечается, что с результатом 28% победили мордовские блины со сгущенкой. Тесто на кефире с манной крупой и пшенной мукой позволяет блинам долго оставаться пышными и мягкими даже после остывания. Основные ингредиенты для этого рецепта можно приобрести со скидкой 15% с 13 по 22 февраля на межрегиональной ярмарке на Волгоградском проспекте.