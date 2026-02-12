Вашингтон
Камерный театр в Екатеринбурге полностью обновят

В Екатеринбурге полностью реконструируют Камерный театр.

Источник: Администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге полностью реконструируют Камерный театр Объединенного музея писателей Урала. Власти города объявили аукцион на капремонт здания. Оставить заявку на участие можно на сайте госзакупок до 19 февраля.

— В Камерном театре планируется выполнить масштабный фронт работ. В здании появится обновленная сцена и зрительный зал, кафе, просторное и светлое фойе с широкой лестницей, гардероб, — отметили в мэрии.

Все помещения выполнят в светлых оттенках и разместят мебель и предметы декора в пастельных цветах.

Кроме этого, помещения оборудуют для маломобильных граждан, заменят сети водоснабжения, автоматическую пожарную сигнализацию и управление эвакуацией. Всего на капитальный ремонт выделят 93 миллиона рублей.

Работы планируют начать летом 2026 года и закончить в июле 2027 года.