Жители Казани массово жалуются на огромные платежи за ЖКУ. Квартплата с повышенными тарифами пришла горожанам за январь 2026 года.
Житель Московского района столицы Татарстана возмущен, что ему начислили 16 тысяч рублей за трехкомнатную квартиру, а его товарищу из Азино за жилье аналогичной площади квартплата пришла значительно ниже.
Жительница аварийного дома в Кировском районе Казани удивлена росту платежей сразу на 2,5 тысячи рублей. Особенно женщина недовольна тем, что тарифы ЖКХ растут, а ремонтные работы в доме не проводят.
Напомним, что осенью Казань ожидает еще одно значительное повышение тарифов — около 18,2%. Жители негодуют: если уже сейчас плата за жилье выросла так серьезно, то что же будет при второй индексации?