Открыто уникальное антитело к ВИЧ, стойкое к появлению мутаций в оболочке вируса

Последующие опыты на мышах показали, что универсальность действия и необычная стойкость антитела 007 к мутациям были связаны с тем, что оно соединяется не только с участком V3, но и с еще одним гликаном V1. Это делает его перспективным кандидатом на роль основы для комбинированных средств от ВИЧ-инфекции, атакующих сразу несколько уязвимых точек в оболочке вируса, а также базой для создания высокоэффективных вакцин от вируса иммунодефицита, подытожили медики.