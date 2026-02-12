«Яндекс» хочет зарегистрировать два новых товарных знака

Согласно заявке, товарный знак «Я Нейромаркетолог» может использоваться для компьютерных программ, хранения документов на электронных носителях, услуг по написанию текстов — в том числе сценариев и других публикаций, ИИ-услуг, аренды доменных имен и т.д. Товарный знак «Яндекс Нейробухгалтер» может применяться в аналогичных сферах.