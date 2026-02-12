Семь домов в центре Ростова остались без тепла и горячей воды

12 февраля семь домов в центре Ростова-на-Дону остались без тепла и горячей воды. Причина — работы по замене ненадежных участков тепловых сетей, сообщают в ООО «Ростовские тепловые сети».
Под отключение попали адреса: Чехова, 37, 41, 45, 51, 68, Пушкинская, 132, 134.
Технические работы проводятся на Чехова, 51 и 55. Задействовали две аварийные бригады и восемь единиц спецтехники. Работы планируют завершить «сегодня до конца дня». Восстановили подключение к этому моменту или нет, неизвестно.
Добавим, также отключение отопления сегодня произошло в десяти домах Советского района Ростова-на-Дону.
