Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь домов в центре Ростова остались без тепла и горячей воды

Дома в центре Ростова попали под отключение тепла и горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

12 февраля семь домов в центре Ростова-на-Дону остались без тепла и горячей воды. Причина — работы по замене ненадежных участков тепловых сетей, сообщают в ООО «Ростовские тепловые сети».

Под отключение попали адреса: Чехова, 37, 41, 45, 51, 68, Пушкинская, 132, 134.

Технические работы проводятся на Чехова, 51 и 55. Задействовали две аварийные бригады и восемь единиц спецтехники. Работы планируют завершить «сегодня до конца дня». Восстановили подключение к этому моменту или нет, неизвестно.

Добавим, также отключение отопления сегодня произошло в десяти домах Советского района Ростова-на-Дону.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.