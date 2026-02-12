Московский зоопарк проведет развлекательную программу в честь своего 162-летия

Также в зоопарке пройдет экскурсия о закулисной жизни обитателей и взаимоотношениях человека и животных в разные исторические эпохи. А 15 февраля в библиотеке зоопарка будет показан праздничный спектакль «Птичий переполох», после представления будет организована экскурсионная прогулка по территории. «162 года — огромный срок и одновременно только начало. Спасибо нашей команде, нашим посетителям и всем, кто разделяет ценности сохранения биоразнообразия», — цитирует пресс-служба гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову.