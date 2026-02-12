Московский зоопарк проведет развлекательную программу в честь своего 162-летия

«Торжественные мероприятия стартуют 14 февраля. В 12:00 в лектории зоопарка состоится открытая лекция “От зверинца к зоопарку”. Слушатели узнают об эволюции зоологических садов, их исторической миссии и первых обитателях главного зоосада страны. В это же время в “Доме птиц” откроется творческая мастерская “Пингвина Робина”, где посетители смогут создать экологичные сувениры своими руками», — говорится в сообщении.
Также в зоопарке пройдет экскурсия о закулисной жизни обитателей и взаимоотношениях человека и животных в разные исторические эпохи. А 15 февраля в библиотеке зоопарка будет показан праздничный спектакль «Птичий переполох», после представления будет организована экскурсионная прогулка по территории. «162 года — огромный срок и одновременно только начало. Спасибо нашей команде, нашим посетителям и всем, кто разделяет ценности сохранения биоразнообразия», — цитирует пресс-служба гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову.
Московский зоопарк — один из старейших в Европе, он был основан в 1864 году Императорским русским обществом акклиматизации животных и растений. В начале 2025 года зоопарк установил абсолютный мировой рекорд, подтвержденный Книгой рекордов России: в коллекции представлено 1 253 вида животных, добавили в пресс-службе.