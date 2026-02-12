Администрация Омска планирует приобрести автомобиль для борьбы с дронами

Администрация города Омска планирует приобрести специальный автомобиль для борьбы с дронами. Супермашину разработали в Омской академии МВД. Об антидроновой мобильной установке и намерениях мэрии сегодня, 12 февраля, рассказал мэр города Сергей Шелест.
Как сообщил глава города, оборудование, установленное на базе обычного автомобиля «ГАЗ Соболь», блокирует работу беспилотников. Также оно способно сканировать лица людей, выявляя в толпе агрессивных и потенциально опасных.
По оценке Сергея Шелеста, спецавтомобиль может быть полезен Омску при проведении массовых городских мероприятий. Принято решение приобрести его для городских нужд, соответствующее поручение дано заместителю мэра Антону Киселеву подготовить соответствующее соглашение с разработчиками проекта, Омской академией МВД.
Форма сделки — будет ли это покупка, аренда, безвозмездное пользование или что-то другое — не сообщается.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омский аэропорт на три года взял в аренду оборудование для борьбы с беспилотниками.