Администрация Омска планирует приобрести автомобиль для борьбы с дронами

По оценке Сергея Шелеста, спецавтомобиль может быть полезен Омску при проведении массовых городских мероприятий. Принято решение приобрести его для городских нужд, соответствующее поручение дано заместителю мэра Антону Киселеву подготовить соответствующее соглашение с разработчиками проекта, Омской академией МВД.