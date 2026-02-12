Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WhatsApp заявил, что продолжает работать над обеспечением связи для россиян

Мессенджер WhatsApp заявил, что продолжит прилагать усилия для сохранения доступа пользователей в России. В компании назвали блокировку со стороны российских властей «шагом назад». Накануне домены whatsapp.com и web.whatsapp.com исчезли из Национальной системы доменных имен, что фактически сделало невозможным доступ к сервису с российских IP-адресов. В Кремле заявили, что если мессенджер не наладит диалог с властями, шансов на работу в стране у него нет.

Источник: Газета.Ру

Мессенджер WhatsApp заявил, что продолжит прилагать усилия для сохранения доступа пользователей в России. В компании назвали блокировку со стороны российских властей «шагом назад». Накануне домены whatsapp.com и web.whatsapp.com исчезли из Национальной системы доменных имен, что фактически сделало невозможным доступ к сервису с российских IP-адресов. В Кремле заявили, что если мессенджер не наладит диалог с властями, шансов на работу в стране у него нет.

Мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что продолжит прикладывать усилия, чтобы жители России могли его использовать. Об этом говорится в заявлении компании в социальной сети X.

«Мы продолжаем делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи», — гласит заявление.

В нем также отмечается, что ~ «российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp»~. В мессенджере это назвали «шагом назад».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 февраля заявил, что WhatsApp сможет возобновить работу в России, только если Meta начнет соблюдать российское законодательство и вступит в диалог с властями.

«Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию, и, я бы сказал, проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет», — добавил он. На брифинге представитель Кремля назвал Max доступной альтернативой зарубежным мессенджерам.

Полная блокировка.

Накануне домены whatsapp.com и web.whatsapp.com исчезли из Национальной системы доменных имен (НСДИ), которую провайдеры начали внедрять в 2021 году. В результате доступ к мессенджеру в России стал возможен только при использовании VPN.

Таким же образом был ограничен доступ к социальным сетям Facebook и Instagram, которые также принадлежат корпорации Meta Марка Цукерберга. Схожим образом был ограничен и доступ к YouTube.

По сообщениям пользователей, при попытке зайти на страницы появляется ошибка DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN, что свидетельствует о полной блокировке сервисов, которые стали невидимыми для браузеров российских пользователей.

Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в WhatsApp еще в августе 2025 года. Регулятор мотивировал это тем, что мессенджер стал одним из основных сервисов, используемых для «обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Сам WhatsApp заявлял, что действия властей РФ связаны с тем, что мессенджер конфиденциален, защищен сквозным шифрованием и «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение».

Работа WhatsApp ограничена и в ряде других стран. В Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре в нем также отключена возможность голосовых вызовов, а в Китае в нем сперва ограничили голосовую связь (в 2017 году), а к 2024-му мессенджер был полностью заблокирован.

В январе агентство Bloomberg сообщило, что группа истцов из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, подала в суд на корпорацию Meta из-за доступа компании к перепискам пользователей в мессенджере WhatsApp. В иске говорится, что компания хранит, анализирует и имеет доступ практически ко всей частной переписке пользователей по всему миру.

Мораторий на запреты.

Депутаты от КПРФ 30 января внесли на рассмотрение инициативу о ~бессрочном моратории на блокировку мессенджеров и социальных сетей в России~. Документ предусматривает изменения в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Депутат Сергей Обухов отметил, что в КПРФ считают негативную реакцию граждан на ограничения работы WhatsApp и Telegram оправданной. По его словам, блокировки сервисов и «цифровые локдауны» воспринимаются обществом как посягательство на конституционные права и усиливают общественное раздражение, тогда как предлагаемые поправки должны способствовать его снижению.

При этом авторы инициативы предлагают сохранить за надзорными органами право ограничивать распространение отдельных видов информации, не прибегая к полной блокировке платформ. Такой подход, по мнению Обухова, позволит найти баланс между задачами информационной безопасности и защитой прав пользователей.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше