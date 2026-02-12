WhatsApp заявил, что продолжает работать над обеспечением связи для россиян

Мессенджер WhatsApp заявил, что продолжит прилагать усилия для сохранения доступа пользователей в России. В компании назвали блокировку со стороны российских властей «шагом назад». Накануне домены whatsapp.com и web.whatsapp.com исчезли из Национальной системы доменных имен, что фактически сделало невозможным доступ к сервису с российских IP-адресов. В Кремле заявили, что если мессенджер не наладит диалог с властями, шансов на работу в стране у него нет.