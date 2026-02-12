Ракету с пермскими двигателями запустили в космос

Сегодня с космодрома Байконур состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носителя «Протон-М». Она отправила на орбиту космический аппарат «Электро-Л» № 5. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
В работе первой ступени участвовали шесть двигателей РД-276, произведённых в Пермском крае на предприятии АО «Протон-ПМ». Именно эти установки обеспечили старт 700-тонной ракеты и помогли ей преодолеть земное притяжение.
Новый спутник станет частью геостационарной гидрометеорологической системы «Электро». Уже более десяти лет она круглосуточно отслеживает погодные процессы над территорией России. Отделение аппарата от разгонного блока планируется через 6 часов 37 минут 50 секунд после старта.
Этот запуск стал знаковым: для ракеты семейства «Протон» он стал уже 430-м по счёту. В регионе отмечают вклад пермских предприятий и специалистов, работающих в промышленности, в развитие отечественной космической отрасли.