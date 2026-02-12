Москвичам посоветовали использовать метро на фоне снегопада

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Москвичам стоит использовать для поездок метро в четверг и пятницу на фоне сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«В городе продолжается снегопад. По данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов. Сегодня и завтра просим проявить понимание и скорректировать свои планы, и по возможности для поездок использовать метро. Так вы быстрее доедете, а коммунальные службы без помех смогут убрать дороги», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент интенсивное движение наблюдаем на внешней стороне ТТК от Нижегородской эстакады до Лефортовского тоннеля, внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до улицы Павла Фитина и Ярославском шоссе по направлению в центр.
«Если вы сегодня на машине, то не торопитесь, избегайте резких маневров и торможений. Помните о длинном тормозном пути — увеличьте дистанцию. Снижайте скорость заранее вблизи пешеходных переходов — люди из-за капюшона могут вас не заметить», — призвали в сообщении.