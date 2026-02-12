Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам посоветовали использовать метро на фоне снегопада

Москвичей призвали использовать для поездок метро в четверг на фоне снегопада.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Москвичам стоит использовать для поездок метро в четверг и пятницу на фоне сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«В городе продолжается снегопад. По данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов. Сегодня и завтра просим проявить понимание и скорректировать свои планы, и по возможности для поездок использовать метро. Так вы быстрее доедете, а коммунальные службы без помех смогут убрать дороги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент интенсивное движение наблюдаем на внешней стороне ТТК от Нижегородской эстакады до Лефортовского тоннеля, внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до улицы Павла Фитина и Ярославском шоссе по направлению в центр.

«Если вы сегодня на машине, то не торопитесь, избегайте резких маневров и торможений. Помните о длинном тормозном пути — увеличьте дистанцию. Снижайте скорость заранее вблизи пешеходных переходов — люди из-за капюшона могут вас не заметить», — призвали в сообщении.