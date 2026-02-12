Из-за аварии без воды остались несколько городов Ставропольского края

В Ставропольском крае произошла масштабная коммунальная авария, в результате которой частично ограничено водоснабжение в нескольких крупных городах-курортах региона. Без воды остались десятки тысяч жителей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».