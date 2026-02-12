Из-за аварии без воды остались несколько городов Ставропольского края

В Ставропольском крае произошла масштабная коммунальная авария, в результате которой частично ограничено водоснабжение в нескольких крупных городах-курортах региона. Без воды остались десятки тысяч жителей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».
Инцидент затронул города Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Лермонтов, а также ряд населенных пунктов Предгорного округа. По данным коммунальщиков, подача на главную насосную станцию была вынужденно сокращена.
Авария произошла в ночь на 12 февраля на территории Предгорного округа. Повреждение получил магистральный водовод диаметром 1000 мм. В водоканале пояснили, что причиной прорыва стала изношенность инфраструктуры:
«Трубопровод 1971 года постройки эксплуатировался более 50 лет», — отметили в пресс-службе предприятия.
В настоящее время специалисты приступили к ликвидации аварии. Для проведения ремонта необходимо опорожнить поврежденный участок и перераспределить потоки воды по резервным схемам, что может занять некоторое время.
Для обеспечения населения питьевой водой задействовано восемь автоцистерн, планируется привлечение дополнительной спецтехники из других филиалов крайводоканала.
Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту произошедшего. Ведомство взяло на контроль ход ремонтно-восстановительных работ, а также своевременность организации подвоза воды жителям.