Нейросеть научилась мату благодаря клиентам ЖКХ. Что произошло

Разработчикам российского голосового робота для управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) пришлось переучивать нейросеть. После общения с клиентами она выучила мат, рассказал ТАСС президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.
«Приведу забавный случай, это нейросеть, она учится, и буквально уже в первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату. Но, как это говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять. Но тем не менее это показатели активной работы с нашими гражданами», — рассказал Викторов.
Он добавил, что голосовые роботы позволяют сократить штат колл-центров управляющих компаний практически в 5−6 раз. Нейросеть и 2−3 человека способны заменить 20 человек, уверяет эксперт. ИИ принимает на себя 80−90% всех обращений.
Михаил Викторов рассказал, что 80% клиентов удовлетворяются ответами голосового помощника. Однако он отметил, что остаются нетипичные случаи, аварийные, когда необходима помощь живых операторов, способных принять экстренные решения.
В Москве попытались оштрафовать робота-доставщика
В столице сотрудник ГАИ оштрафовал робота-доставщика на 300 тыс. руб. за создание помех в дорожном движении. Компании ООО «Рободоставка» (принадлежит ООО «Технояк» — «дочке» МКПАО «Яндекс») был вынесен штраф по статье 2.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, а равно умышленное создание помех в дорожном движении). Робот-доставщик двигался по тротуару, якобы создавая «умышленную помеху в дорожном движении, вследствие чего пешеходы были вынуждены двигаться по проезжей части».
В свою очередь защита «Яндекса» не согласилась с решением ГАИ и обратилась в суд, который в итоге встал на сторону компании. Суд постановил, что робот-доставщик не является транспортным средством. Кроме того, объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения, по мнению суда, не имелось.