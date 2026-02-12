В Москве отремонтируют фонтаны на Манежной площади

По словам Бирюкова, выявлено несколько дефектов, которые появились у фонтанов после многолетней эксплуатации. На фонтане «Часы мира» заменят поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши. Помимо этого отремонтируют плиты ступеней, приведут в порядок электрооборудование и кабельные линии, смонтируют подсветку струй и купола, обновят систему водоснабжения и насосного оборудования.