Во всех районах Уфы открылись пункты продуктовой помощи для нуждающихся

В столице Башкирии начали работать пункты выдачи продуктов для тех, кто попал в тяжелое материальное положение. Площадки разместились в районных центрах «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.
Помощь предназначена для одиноких пенсионеров и семей, столкнувшихся с жизненными трудностями. Всего поддержку окажут более чем тысяче человек.
Организатор проекта — автономная некоммерческая организация «Азык-тулек». Средства на реализацию выделены из грантового фонда главы администрации Уфы.
В ближайшее время в рамках инициативы состоятся четыре благотворительных марафона «Корзина доброты». Горожане, желающие помочь, смогут передать продукты. Из них соберут еще сто наборов для нуждающихся.