Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во всех районах Уфы открылись пункты продуктовой помощи для нуждающихся

Более тысячи уфимцев получат еду.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии начали работать пункты выдачи продуктов для тех, кто попал в тяжелое материальное положение. Площадки разместились в районных центрах «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.

Помощь предназначена для одиноких пенсионеров и семей, столкнувшихся с жизненными трудностями. Всего поддержку окажут более чем тысяче человек.

Организатор проекта — автономная некоммерческая организация «Азык-тулек». Средства на реализацию выделены из грантового фонда главы администрации Уфы.

В ближайшее время в рамках инициативы состоятся четыре благотворительных марафона «Корзина доброты». Горожане, желающие помочь, смогут передать продукты. Из них соберут еще сто наборов для нуждающихся.