На омских муниципальных рынках активно открываются точки маркетплейсов

На муниципальных рынках в последнее время успешно открываются пункты выдачи заказов крупных интернет-магазинов. Об этом сообщил в четверг, 12 февраля, гендиректор АО «Муниципальные рынки» Илья Очкин, рассказывая в Городском пресс-клубе о работе торговых объектов в целом.
«У нас активно развивается интернет-торговля, то есть на рынках открываются пункты выдачи заказов общеизвестных “Озона” и Wildberries. Так как это востребовано — куда идут покупатели, туда идут и предприниматели. Они движутся за потребностями клиентов», — пояснил он.
В целом в структуре АО «Муниципальные рынки» работает четыре рынка: Ленинский, Центральный, Советский и Левобережный. Их общая площадь составляет 24 400 квадратных метров. Заполненность составляет 85%, в наличии есть 1515 торговых мест.
«Мы занимаем стабильную и устойчивую нишу. В части домашней, фермерской продукции, в том числе молочных продуктов, мяса, колбас, солений, выпечки. Это все можно купить на наших рынках, и у нас есть устойчивая клиентура, которая регулярно приходит и что-то покупает. Мы стараемся для нее работать, развивать рынки, ну и также предлагать новые виды товаров, приглашать арендаторов, которые могут сами уже предложить людям что-то интересное. Как пример, у нас на Левобережном рынке открылось уже представительство Саргатского молочного завода, и его же магазин откроется вскоре на Ленинском рынке», — сообщил Илья Очкин.
Директор особо отметил, что работа фермеров и их магазинов на рынках это прямая торговля свежими продуктами без обычных накруток и посредников.
Что касается ассортимента товаров, то глава предприятия дал процентную разбивку того, что продается или предоставляется как услуга на рынках: продукты питания это 37%, непродовольственные товары дают 32%, общепит — 4%, услуги — 7%. 20% оборота дают также производство и хранение товаров.
Кроме того, журналисты задали вопрос о привлечении якорных арендаторов, который есть и в перспективном плане развития рынков до 2030 года. По словам Ильи Очкина, сейчас подобные примеры уже есть. В 2025 году такой арендатор появился на Советском рынке в виде магазина сети «Фикс Прайс», а сеть доставки продуктов «Самокат» успешно работает на Центральном.
«Фикс Прайс» с нами работает на Ленинском и Центральном рынках несколько лет, провели на Советском большую работу по подготовке рынка, обустройству технических помещений и зоны торговли. Сеть «Самокат» на Центральном рынке занимается и обработкой заказов, и их доставкой, она тоже рассматривается как якорный арендатор. Ну и какие-то крупные фермерские хозяйства и областных производителей мы тоже видим в числе якорных. Пример Саргатского молзавода я уже привел, он встает на двух объектах. И мы ведем дальнейшую работу, чтобы приходили крупные арендаторы, так как они приводят и поток покупателей, это всем на пользу", — сообщил директор.
Факт.
Самый молодой из муниципальных рынков — Левобережный, 1983 года постройки, самый возрастной — Советский (построен в 1966 году).