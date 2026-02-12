На омских муниципальных рынках активно открываются точки маркетплейсов

«Фикс Прайс» с нами работает на Ленинском и Центральном рынках несколько лет, провели на Советском большую работу по подготовке рынка, обустройству технических помещений и зоны торговли. Сеть «Самокат» на Центральном рынке занимается и обработкой заказов, и их доставкой, она тоже рассматривается как якорный арендатор. Ну и какие-то крупные фермерские хозяйства и областных производителей мы тоже видим в числе якорных. Пример Саргатского молзавода я уже привел, он встает на двух объектах. И мы ведем дальнейшую работу, чтобы приходили крупные арендаторы, так как они приводят и поток покупателей, это всем на пользу", — сообщил директор.