Омская область заслуженно оказалась лидером трех туристических рейтингов

По итогам 2025 года Омская области заняла верхние строчки трех федеральных статистических проектов в туризме и была высоко оценена экспертами отрасли. Об этом сообщил областной минкульт.
Ведомство отметило: большое число рейтингов развития туризма — тенденция времени, сегодня все больше экспертов и институтов пытаются перевести разговор от общих принципов в плоскость конкретных показателей и действий, стимулирующих популярность регионов для путешественников. Для регионов России же рейтинги — эффективный инструмент стратегического планирования и системной работы, возможность заявить о себе на уровне страны и мира.
В «Зеленом» рейтинге регион занял место в ТОП-10 и при этом третье по Сибири. Его опубликовали недавно, 27 января в штаб-квартире Русского географического общества. Цель такого списка — системная трансформация отрасли в сторону баланса экономики, экологии и социальной ответственности.
Инициатором и разработчиком «Зеленого» рейтинга является платформа «Погнали!». Также с ней совместно рейтинг сформировали консорциум «Устойчивый туризм», РУДН, ведущие экспертами в области туризма при поддержке РГО, ОСИГ, НКБ и Евразийского рейтингового агентства.
«Индекс формируется из 50 показателей по 6 ключевым блокам: от объема турпотока и развития инфраструктуры до онлайн-интереса, безопасности и принципов устойчивого развития. Для расчета использовались данные за 2025 год: Росстат, региональные стратегии и ответы органов власти из 80 субъектов РФ», — пояснили в министерстве.
Омская область — уникальный регион, которому есть что предложить туристам, предпочитающим любой вид отдыха, отметил министр культуры Юрий Трофимов.
«Вместе с тем, мы должны не просто показывать и рассказывать, а также сохранять эти места для следующих поколений. Конкретные показатели и действия, которые показывают нам различные национальные рейтинги и аналитические исследования, могут стать тем путеводителем, который позволит нам развивать туризм с правильным балансом осознанности и экономики», — добавил он же.
В Рейтинге развития в ноябре 2025 года область стала лидером. Исследование проводилось экспертами Комиссии Госсовета по направлению «Туризм», РСТ, кафедрой рекреационной географии и туризма МГУ имени М. В. Ломоносова. Оценивались состояние и динамика туристической отрасли по семи ключевым блокам, в том числе кадры, безопасность, инфраструктура, технологии в индустрии, экспорт услуг и социальный туризм.
Регион разделил первое место с Приморским краем, оба набрали по 69 баллов, второе место у Сахалинской области, Санкт-Петербурга и Хакасии (они получили по 67 баллов).
Ну и в еще одном рейтинге, Национальном, Омская область по итогам 2025-го закрепилась в «серебряной» группе, заняв там второе место. Группа также называется «Крепкие профи». Там область обогнала Владимирскую, Калужскую области и Хабаровский край, а также и иные популярные у туристов регионы. Всего же в общем рейтинге, с учетом всех групп, у омичей 32-е место.
Этот рейтинг составляют по итогам исследование о развитию внутреннего и въездного туризма, туристской привлекательности регионов, их популярности. Его ежегодно готовят издание «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Специалисты анализируют статистические данные, материалы в СМИ, берут комментарии у федеральных и региональных экспертов.
Ранее мы писали, что Омская область заработала чуть более 2 млн долларов за 2025 год на медицинском туризме.