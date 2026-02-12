Вашингтон
В Омске власти отвели 10 гектаров под новое кладбище рядом с Юго-Восточным

Его обустройство запланировано в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Омское Юго-Восточное кладбище будет расширено по факту пристройкой впритык к нему еще одного погоста. Таковы данные адресно-инвестиционной программы Омска на 2027 год.

Как следует из программы, в программу расходы на реализацию проекта уже включены. Это чуть более 95 млн рублей.

А как уточнила КП-Омск в мэрии города, величина территории, отведенной под новое кладбище, составит 10 гектаров.

До того обустройство нового погоста в этом месте уже планировалось в 2025 году. Тогда обсуждали выделение также около 10 га земли под размещение примерно 7 тыс. могил. Разработка проектной документации для этого должна была закончиться в декабре 2026-го.

Ранее мы писали, что Исилькульский райсуд обязал администрацию района оборудовать контейнерные площадки на кладбищах.