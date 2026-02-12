Повышена точность прогнозов на основе данных дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Института вычислительной математики имени Г. И. Марчука РАН предложили новый способ обработки данных, поступающих со спутников с задержкой. Новый подход позволит повысить точность прогнозов с использованием дистанционного зондирования Земли, сообщили ТАСС в МГУ.
«Исследователи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН разработали математический подход, позволяющий учитывать неравномерно поступающие данные при численном моделировании динамических процессов. Предложенные методы могут использоваться при обработке данных дистанционного зондирования Земли, а также в других задачах моделирования, где требуется восстановление состояния системы по запаздывающей или неполной информации», — сообщили ТАСС в вузе.
При наблюдении природных процессов из космоса измерения поступают нерегулярно и могут быть неполными или зашумленными, что усложняет построение устойчивых моделей и прогнозов. Классические вычислительные методы, как правило, предполагают отсутствие пропусков, из-за чего их применение к реальным данным дистанционного зондирования оказывается ограниченным.
«Предложенный подход позволяет более точно учитывать влияние данных и определять чувствительность вычислительных моделей к ошибкам измерений. Это важно при обработке спутниковых наблюдений, где неполнота информации является типичной ситуацией, а устойчивость численных алгоритмов напрямую влияет на качество результатов», — пояснили в университете.
Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса».