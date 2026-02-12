Повышена точность прогнозов на основе данных дистанционного зондирования Земли

«Исследователи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН разработали математический подход, позволяющий учитывать неравномерно поступающие данные при численном моделировании динамических процессов. Предложенные методы могут использоваться при обработке данных дистанционного зондирования Земли, а также в других задачах моделирования, где требуется восстановление состояния системы по запаздывающей или неполной информации», — сообщили ТАСС в вузе.