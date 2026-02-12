Вашингтон
В Ростове предприниматели вывезли товары с закрытых рынков на Темернике

Товары с закрытых рынков на Темернике в Ростове вывезли 15 предпринимателей.

Источник: Комсомольская правда

К 12 февраля 15 предпринимателей вывезли товар с закрытых рынков на Темернике в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области.

Запросы на вывоз приняли в администрации рынка и в Первомайском районном отделении судебных приставов.

Напомним, ранее по решению Первомайского районного суда Ростова-на-Дону работу рынков «Первый Темер» и «Белый Темер» приостановили на 30 дней. Приставы в сопровождении правоохранителей посетили торговые площадки 28 января.

По словам директора ООО «Темерник» Шамиля Карабашева, временное закрытие затронуло около 700 арендаторов. Предварительно, рынки могут возобновить работу уже в феврале.

