В Ростове предприниматели вывезли товары с закрытых рынков на Темернике

К 12 февраля 15 предпринимателей вывезли товар с закрытых рынков на Темернике в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области.
Запросы на вывоз приняли в администрации рынка и в Первомайском районном отделении судебных приставов.
Напомним, ранее по решению Первомайского районного суда Ростова-на-Дону работу рынков «Первый Темер» и «Белый Темер» приостановили на 30 дней. Приставы в сопровождении правоохранителей посетили торговые площадки 28 января.
По словам директора ООО «Темерник» Шамиля Карабашева, временное закрытие затронуло около 700 арендаторов. Предварительно, рынки могут возобновить работу уже в феврале.
