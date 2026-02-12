В Иркутске хирурги спасли ребенка со сложным пороком сердца новым методом

В Иркутской областной клинической больнице провели две сложнейшие операции детям с тетрадой Фалло — одним из самых тяжелых врожденных пороков сердца. Оба пациента успешно перенесли вмешательства и чувствуют себя хорошо.
Первый ребенок наблюдался в перинатальном центре с самого рождения. Из-за четырех анатомических нарушений кровь плохо насыщалась кислородом, кожа малыша имела синюшный оттенок. Хирурги решили не откладывать операцию, но столкнулись с проблемой. Выводной отдел правого желудочка составлял всего 5 мм — вместо положенных 14 мм.
Врачи впервые в Приангарье использовали человеческий гомографт — специальный клапан отечественного производства. Эта разработка постепенно заселяется собственными клетками ребенка и становится частью его организма.
— Сама методика не нова для России, но для нашего региона это первый опыт. Классическая коррекция через 7−9 лет требует повторной операции. Мы несколько лет активно используем гомографты при других пороках и убедились, что дети отлично растут с ними. Накопленный опыт позволил применить технологию и в этом случае. Теперь мы не можем сказать, что у ребенка больное сердце — оно абсолютно здорово, — рассказал заведующий отделением кардиохирургии Евгений Ефанов.
Вторая пациентка поступила в критическом состоянии. Кровь практически не поступала в легочную артерию. Медики через прокол в бедренной вене установили стент в зону сужения. Это позволило «открыть» путь крови без большой открытой операции. Сатурация девочки мгновенно поднялась с критических 70% до 93−95%. Теперь ребенок сможет спокойно расти и готовиться к плановому этапу коррекции.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что школьники из Иркутска мастерят для бойцов окопные спички, которые горят 5−7 минут.