В Иркутске хирурги спасли ребенка со сложным пороком сердца новым методом

— Сама методика не нова для России, но для нашего региона это первый опыт. Классическая коррекция через 7−9 лет требует повторной операции. Мы несколько лет активно используем гомографты при других пороках и убедились, что дети отлично растут с ними. Накопленный опыт позволил применить технологию и в этом случае. Теперь мы не можем сказать, что у ребенка больное сердце — оно абсолютно здорово, — рассказал заведующий отделением кардиохирургии Евгений Ефанов.