Не верьте сказкам: психологи выяснили, сколько раз в жизни человек влюбляется

Книги, песни, фильмы, сериалы — везде речь идет о любви или о ее поиске, причем зачастую объектом этого чувства становится «тот самый, единственный» или «та самая, единственная». Однако до сих пор оставалось загадкой, сколько раз за свою жизнь люди на самом деле испытывают страстную влюбленность.
Исследователи из Института Кинси (США), статья которых опубликована в журнале Interpersona, выяснили, что большинство людей за свою жизнь влюбляются в среднем два раза.
«Люди постоянно говорят о том, что влюбляются, но это первое исследование, в котором действительно задается вопрос, сколько раз это происходит за жизнь, — отметила ведущий автор исследования Аманда Гессельман, комментарий которой приводит Daily Mail. — Если страстная любовь является основополагающим элементом развития романтических отношений, что, в свою очередь, положительно влияет на психическое и физическое благополучие, то важно понимать, кто испытывает ее и как часто».
Чтобы разобраться в этом, Гессельман и ее коллеги опросили свыше 10 тысяч одиноких людей обоих полов в возрасте от 18 до 99 лет. Участникам был задан вопрос: «Сколько раз за свою жизнь вы испытывали страстную любовь?».
Результаты показали, что 14,2% респондентов никогда не были влюблены, 27,8% испытывали любовь один раз, 30,3% были влюблены дважды, 16,8% — трижды, а 11 процентов даже сказали, что были влюблены четыре или более раз.
Неудивительно, что возраст положительно коррелировал с количеством страстных любовных переживаний — чем дольше люди живут, тем их больше.
Кроме того, как показало исследование, вопреки распространенному представлению, у многих людей нет постоянной «второй половинки». Вместо этого на протяжении жизни они находят множество людей, в которых влюбляются.
«Тот факт, что большинство участников в среднем дважды испытывали страстную любовь, говорит о том, что это распространенное явление, то есть большинство людей испытывают ее хотя бы раз, но, тем не менее, на индивидуальном уровне она встречается редко. Эти результаты показывают эпизодический и иногда неуловимый характер страстной любви», — отметили исследователи.