Расписание поездов Савеловского направления МЖД изменится с 13 февраля

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 13 февраля из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Источник: Агентство «Москва»

«Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменится с 13 февраля в связи с проведением ремонтных работ на объектах энергообеспечения на участках Икша — Яхрома, “Соревнование” — “Большая Волга”, — говорится в материале.

Технологические «окна» назначены в дневное время 13, 16−20, 24−25, 27 февраля в интервале между 10:10 и 14:40. В связи с этим в расписание внесены корректировки. В частности, у некоторых электричек изменится время отправления или прибытия, четыре поезда будет курсировать по укороченному маршруту — от или до Лобни.