Расписание поездов Савеловского направления МЖД изменится с 13 февраля

Технологические «окна» назначены в дневное время 13, 16−20, 24−25, 27 февраля в интервале между 10:10 и 14:40. В связи с этим в расписание внесены корректировки. В частности, у некоторых электричек изменится время отправления или прибытия, четыре поезда будет курсировать по укороченному маршруту — от или до Лобни.