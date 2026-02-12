Вашингтон
Хлеб с крапивой стали выпускать в Беларуси

В Беларуси начали выпускать хлеб с крапивой.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси стали производить хлеб с крапивой, рассказали на ОНТ.

Необычную новинку презентовала на главной гастрономической выставке «Продэкспо» в Москве белорусская компания "Домочай.

Могилевская хлебобулочная кондитерская компания выпустила новую линейку хлеба, в том числе с крапивой. Изделие под брендом «Здрава Хлеб», представляет собой линейку цельнозернового хлеба с высоким содержанием белка. Из наиболее полезных и необычных добавок к хлебу — крапива, лен, морковь, злаки, семечки.

Новый хлеб продается уже в Беларуси и готов расширять экспортную географию.

Кстати, ранее белорусский хлеб из фиолетовой пшеницы появился в продаже сразу от двух заводов. А еще белорусская птицефабрика собирается открыть производство голубых яиц.

Кроме того, белорусская кондитерская фабрика выпустила конфеты с пивом 18+.