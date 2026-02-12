Хлеб с крапивой стали выпускать в Беларуси

Могилевская хлебобулочная кондитерская компания выпустила новую линейку хлеба, в том числе с крапивой. Изделие под брендом «Здрава Хлеб», представляет собой линейку цельнозернового хлеба с высоким содержанием белка. Из наиболее полезных и необычных добавок к хлебу — крапива, лен, морковь, злаки, семечки.