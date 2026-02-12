МВД рассказало, как мошенники подделывают сообщения от «Госуслуг»

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Подделка сообщений от имени «Госуслуг» о якобы взломе или подозрительной активности в аккаунте является одним из наиболее распространённых мошеннических способов установить контакт с жертвой, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Один из наиболее распространенных способов, который они применяют, чтобы установить контакт со своими жертвами, — подделка сообщений от имени “Госуслуг” о якобы произошедшем взломе или подозрительной активности в аккаунте», — написала она в своем Telegram-канале.
Волк отметила, что нужно запомнить несколько признаков, которые могут выявить уловки аферистов. Так, прежде всего мошенники используют неправильный номер отправителя короткого сообщения — официальные смс приходят только с номера 0919 или цифрового ID «gosuslugi». Кроме того, как подчеркнула официальный представитель МВД РФ, портал не использует зарубежные мессенджеры, только мессенджер Max.
«Пользователи могут получать сообщения о записях на прием, штрафах, статусах заявлений, оплатах и других событиях в официальном чат-боте “Госуслуги”. Советую проверять уведомления только в личном кабинете на сайте gosuslugi.ru (его адрес лучше вводить вручную) или в официальном приложении», — отметила она.
Еще одним явным признаком работы аферистов является предложение перезвонить по номеру в сообщении, который отличается от официальных: 8 (800) 100−70−10 или 115. Также может быть указана гиперссылка якобы для входа на «Госуслуги» — на самом деле портал никогда не присылает ссылки для входа или подтверждения данных.
«Нередко мошенники вставляют в поддельные уведомления угрозы — информируют о “взломе” или “подозрительной активности”, одновременно сообщая о срочности и тяжелых последствиях, которые якобы ожидают, если немедленно им не перезвонить», — сказала Волк.
Волк добавила, что важно обращать внимание на наличие в тексте орфографических, стилистических или пунктуационных ошибок: аферисты часто их допускают. А также не следует в ответ на сообщения отправлять кому бы то ни было пароли от «Госуслуг» и коды подтверждения, которые поступают с официальных номеров — коды из сообщений позволяют изменить пароль для входа на портал, а это означает полный доступ мошенников к профилю.
«При поступлении подозрительных сообщений с описанными выше признаками следует заблокировать отправителя и сообщить о попытке мошенничества через обратную связь на сайте “Госуслуги”, по горячей линии 8 (800) 100−70−10 или в правоохранительные органы», — заключила официальный представитель МВД РФ.