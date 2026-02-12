Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко рассказал о разработке тестов для ранней диагностики диабета

Мурашко: в РФ создаются тест-системы для ранней диагностики диабета I типа.

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские ученые сейчас разрабатывают тест-системы для ранней доклинической диагностики сахарного диабета I типа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Наши ученые сегодня разрабатывают в том числе и тест-системы для ранней доклинической диагностики сахарного диабета I типа. Надеемся, что в ближайший год они уже появятся в нашем арсенале практического применения», — сказал министр в ходе мероприятия по случаю 85-летнего юбилея президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, академика Ивана Дедова.

Он добавил, что под руководством академика создано отечественное производство инсулинов, мониторинга глюкозы, тест-полосок.