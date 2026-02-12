1,5 млн рублей, выделенных на инициативные проекты омичей, перераспределят

Сегодня, 12 февраля, в Омском горсовете прошло заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Как доложила депутатам директор департамента финансов Ольга Илютикова, средства бюджета предлагается перераспределить.
В частности, изменения коснутся 1,5 млн рублей, выделенных на реализацию инициативных проектов омичей. Деньги будут направлены на конкретные городские округа. При этом средства останутся целевыми.
Еще одна корректировка коснется части бюджета, выделенной на ремонт дорог. Из этой суммы временно выведут около 307 млн рублей, запланированных на ремонт улицы Лукашевича. Ольга Илютикова подчеркнула — речь здесь идет чисто о технической корректировке.
«К концу февраля, в марте мы планируем вернуть эти средства обратно благодаря прохождению повторного отбора на финансирование двух дополнительных объектов», — заверила Ольга Илютикова.
Кроме того, департамент финансов предложил направлять средства, выделенные на капремонт школ и детсадов, не только на сами ремонтные работы, но и на благоустройство территории и антитеррористические мероприятия.
Корректировке также подверглась адресная инвестиционная программа — часть средств из нее выделят на завершении строительства гимназий № 88 и № 13.
«Деньги перемещаются на другие важные направления, но все делается в строгом соответствии с законом», — отметил председатель профильного комитета Сергей Грушичев.
В итоге предложенные в бюджет поправки комитет по финансово-бюджетным вопросам одобрил. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании Горсовета.
