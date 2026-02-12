Вашингтон
ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи

РИА Новости: ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи, сейчас служба получает от операторов соответствующую документацию, заявили РИА Новости в ФАС.

Ранее в четверг газета «Ведомости» написала, что оператор связи «Мегафон» изменил условия обслуживания абонентов в уведомительном порядке, повысив цены на связь с февраля не менее чем на 10−20%.

«ФАС России проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи. В настоящее время служба получает от операторов соответствующую документацию в рамках анализа», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

РИА Новости направило запросы оператором связи.