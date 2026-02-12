ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи, сейчас служба получает от операторов соответствующую документацию, заявили РИА Новости в ФАС.
Ранее в четверг газета «Ведомости» написала, что оператор связи «Мегафон» изменил условия обслуживания абонентов в уведомительном порядке, повысив цены на связь с февраля не менее чем на 10−20%.
«ФАС России проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи. В настоящее время служба получает от операторов соответствующую документацию в рамках анализа», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.
РИА Новости направило запросы оператором связи.