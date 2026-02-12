Вашингтон
Движение по проспекту Победителей в центре Минска меняется из-за стройки метро

ГАИ сообщила об изменении движения по проспекту Победителей из-за строительства метро в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске из-за строительства метро меняется схема движения по проспекту Победителей, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 22.00 вечера пятницы, 13 февраля, начнут действовать корректировки, связанные с организацией дорожного движения по проспекту Победителей из-за строительства метро.

В ГАИ сказали, что схема движения будет изменена на участке от улицы Мельникайте до проспекта Машерова. В частности, сообщается о сокращении количества полос для движения.

— На участке проспекта будет сокращено количество полос для движения транспорта с трех до двух в каждом направлении, — прокомментировали в ГАИ.

Недавно еще директор метрополитена сказал, когда откроют новые станции метро Минска.

И мы писали, что хлеб с крапивой стали выпускать в Беларуси.