Движение по проспекту Победителей в центре Минска меняется из-за стройки метро

В Минске из-за строительства метро меняется схема движения по проспекту Победителей, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Так, с 22.00 вечера пятницы, 13 февраля, начнут действовать корректировки, связанные с организацией дорожного движения по проспекту Победителей из-за строительства метро.
В ГАИ сказали, что схема движения будет изменена на участке от улицы Мельникайте до проспекта Машерова. В частности, сообщается о сокращении количества полос для движения.
— На участке проспекта будет сокращено количество полос для движения транспорта с трех до двух в каждом направлении, — прокомментировали в ГАИ.
Недавно еще директор метрополитена сказал, когда откроют новые станции метро Минска.
И мы писали, что хлеб с крапивой стали выпускать в Беларуси.