Чиновники тянули до последнего: Генпрокуратура вмешалась в ситуацию с перебоями с водой в селах на Южном Урале

Как установили прокуроры, в Александровке с 30 января десятки домов оставались без водоснабжения из-за аварии на сетях. При этом местные власти реагировали вяло, необходимые меры принимались с опозданием. В адрес главы района внесли представление, а также возбудили административное дело.