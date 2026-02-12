Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновники тянули до последнего: Генпрокуратура вмешалась в ситуацию с перебоями с водой в селах на Южном Урале

Жители дух сел в Челябинской области получили воду после проверки Генпрокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Жители двух южноуральских муниципалитетов получили воду только после вмешательства Генпрокуратуры. Проверку коммунального коллапса в деревне Александровка и селе Кунашак Челябинской области инициировал заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев, а поводом стали публикации в СМИ о нарушении прав людей.

Как установили прокуроры, в Александровке с 30 января десятки домов оставались без водоснабжения из-за аварии на сетях. При этом местные власти реагировали вяло, необходимые меры принимались с опозданием. В адрес главы района внесли представление, а также возбудили административное дело.

Только после вмешательства надзорного ведомства аварийный участок водопровода заменили, а дома подключили к централизованной системе водоснабжения.

Похожая ситуация сложилась и в селе Кунашак. Там из-за скачков напряжения вышли из строя насосы на скважинах, что привело к перебоям с водой. Прокуратура внесла представление директору ресурсоснабжающей организации, после чего оборудование оперативно смонтировали и запустили.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что ситуация с водоснабжением в регионе остается на особом контроле.