Чиновники тянули до последнего: Генпрокуратура вмешалась в ситуацию с перебоями с водой в селах на Южном Урале

Жители двух южноуральских муниципалитетов получили воду только после вмешательства Генпрокуратуры. Проверку коммунального коллапса в деревне Александровка и селе Кунашак Челябинской области инициировал заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев, а поводом стали публикации в СМИ о нарушении прав людей.
Как установили прокуроры, в Александровке с 30 января десятки домов оставались без водоснабжения из-за аварии на сетях. При этом местные власти реагировали вяло, необходимые меры принимались с опозданием. В адрес главы района внесли представление, а также возбудили административное дело.
Только после вмешательства надзорного ведомства аварийный участок водопровода заменили, а дома подключили к централизованной системе водоснабжения.
Похожая ситуация сложилась и в селе Кунашак. Там из-за скачков напряжения вышли из строя насосы на скважинах, что привело к перебоям с водой. Прокуратура внесла представление директору ресурсоснабжающей организации, после чего оборудование оперативно смонтировали и запустили.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что ситуация с водоснабжением в регионе остается на особом контроле.