Жителя Москвы оштрафовали за 12 изображений с нацистской символикой

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мировой судья в Москве назначил 360 тысяч рублей штрафа жителю столицы, который разместил в соцсети 12 изображений с нацистской символикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Суд признал Никиту Миронова виновным в совершении 12 административных правонарушений по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). За каждый пост назначено наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.
Все правонарушения выявлены на личной странице Миронова в соцсети «ВКонтакте».