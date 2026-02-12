Вашингтон
Жителя Москвы оштрафовали за 12 изображений с нацистской символикой

Суд оштрафовал москвича на 360 тыс рублей за изображения с нацистской символикой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мировой судья в Москве назначил 360 тысяч рублей штрафа жителю столицы, который разместил в соцсети 12 изображений с нацистской символикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Суд признал Никиту Миронова виновным в совершении 12 административных правонарушений по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). За каждый пост назначено наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

Все правонарушения выявлены на личной странице Миронова в соцсети «ВКонтакте».