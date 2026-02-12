Жителя Москвы оштрафовали за 12 изображений с нацистской символикой

«Суд признал Никиту Миронова виновным в совершении 12 административных правонарушений по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). За каждый пост назначено наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.