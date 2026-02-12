Возбуждено дело о халатности после нападения собаки на ребенка в Омске

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) после нападения бездомной собаки на семилетнего мальчика в поселке Степной Омска. Поводом для процессуальной проверки стали публикации в средствах массовой информации и социальных сетях, где омичи рассказали, что собака покусала семилетнего ребенка.
По предварительным данным, должностные лица бюджетного учреждения, ответственные за организацию отлова бесхозных животных, не приняли своевременных мер для устранения угрозы со стороны агрессивной собаки. В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.
В ходе расследования следователи установят конкретных виновных лиц, определят степень их должностной обязанности по отлову животных и дадут правовую оценку действиям (бездействию) ответственных структур. Одновременно проводятся мероприятия по отлову опасных бесхозных животных на территории поселка.
