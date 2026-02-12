Возбуждено дело о халатности после нападения собаки на ребенка в Омске

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) после нападения бездомной собаки на семилетнего мальчика в поселке Степной Омска. Поводом для процессуальной проверки стали публикации в средствах массовой информации и социальных сетях, где омичи рассказали, что собака покусала семилетнего ребенка.