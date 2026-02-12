На молдавской границе задержаны почти шесть тонн сладостей: Вместо настоящих фруктов в производстве конфет использовались искусственные ароматизаторы

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (АНСА) на пограничном пункте в Леушены задержали партию из 5961 кг конфет со вкусом яблока и клубники, сообщает АНСА.
В ходе проверки было установлено, что, несмотря на изображение фруктов (яблока и клубники) на упаковке, в производстве конфет использовались только искусственные ароматизаторы, без реального содержания фруктов. Эта практика противоречит положениям Закона 279/2017 об информировании потребителей о пищевых продуктах.
Несоответствующая требованиям партия задержана на таможенном складе и подлежит уничтожению или возврату производителю.
