На молдавской границе задержаны почти шесть тонн сладостей: Вместо настоящих фруктов в производстве конфет использовались искусственные ароматизаторы

В ходе проверки было установлено, что, несмотря на изображение фруктов (яблока и клубники) на упаковке, в производстве конфет использовались только искусственные ароматизаторы, без реального содержания фруктов. Эта практика противоречит положениям Закона 279/2017 об информировании потребителей о пищевых продуктах.