Начало и окончание Великого поста в 2026 году, как поститься правильно, что можно и что нельзя в пост

В феврале у православных верующих начинается Великий пост, который длится 48 дней. В этот особый период христиане готовятся к Пасхе, наполняя свою жизнь духовной работой и соблюдая строгие ограничения в еде и развлечениях. Это время покаяния, милосердия, «укрепления» души, внимания к близким. Когда начинается Великий пост в 2026 году и какие правила нужно соблюдать — в материале «Газеты.Ru».
Великий пост в 2026 году: даты и суть.
Великий пост — самый строгий и продолжительный среди православных постов. Он длится 48 дней.
Все это время христиане вспоминают последние недели земной жизни Иисуса Христа. Как рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов, Великий пост, как и любой длительный пост православной церкви, готовит верующих к важному событию. В данном случае к самому главному празднику у христиан — Воскресению Христову. «Один из самых древних постов предваряет великий праздник Пасхи», — пояснил священник.
В древности пост означал полное воздержание от пищи, а иногда даже от воды. Посты были короткими, но при этом очень строгими. Со временем церковная традиция изменилась: сегодня во время поста разрешается употреблять определенные виды продуктов, но длится он дольше.
По словам собеседника «Газеты.Ru», когда люди говорят о посте, они часто озадачиваются поиском постных продуктов. Однако воздержание от скоромной пищи — это лишь самое начало, базовая часть Великого поста. Не победив чревоугодие, с остальными страстями бороться нереально, добавил он.
Главные правила Великого поста.
Правила Великого поста предписывают верующим:
* Посещать богослужения в храмах, больше времени уделять чтению Священного Писания, богословских трудов, чаще молиться.
Николай Конюхов посоветовал обратить внимание на важнейшие составляющие Великого поста.
* ~Духовность~
Великий пост призван сделать нас более легкими, высвободить силы, время и направить их на развитие своей духовности.
«Очень важно в этот период вложиться именно в свою духовность. Не в материальную составляющую, а в духовную, которая определяет всю нашу жизнь. Ведь именно духовная жизнь, которой современный человек уделяет минимум времени, является самой главной и основной», — пояснил Конюхов.
Во время Великого поста человеку очень важно общаться с Богом, то есть молиться. Существуют разные формы молитвы: общественная — в храме, частная — в своем доме. Есть специальные постовые молитвы, такие как знаменитая покаянная молитва Ефрема Сирина, которую положено читать каждый будний день Великого поста.
* ~Участие в таинствах~
Второй важный момент Великого поста — участие в таинствах. Просто прийти в храм, помолиться и уйти — недостаточно. Это как посетить свадебный пир, сфотографироваться с женихом и невестой и покинуть торжество, не поучаствовав во всем его великолепии, отметил священник. Поэтому если вы раньше редко исповедовались и причащались, во время поста есть возможность это исправить.
Обратите внимание, что во время Великого поста совершается таинство елеосвящения или соборования. В храмах специально освящают масло и с молитвой совершают помазание людей, чтобы просить у Бога исцеления наших болезней — душевных и телесных.
* ~Чтение Священного Писания~
По словам священника, во время Великого поста важно больше читать Священное Писание, потому что это — обратная связь от Бога.
Если трудно разобраться в тексте, можно прийти в храм — там ежедневно будут читаться отрывки из Ветхого и Нового Заветов.
* ~Милосердие~
Один из важнейших столпов Великого поста — милосердие. Усилия можно направить на множество благих дел, отмечает священник. Например, помочь семье, собирающей деньги на сложное лечение для ребенка. Или подключиться к волонтерам, отправляющим очередную партию помощи в освобожденные республики.
Как проходит Великий пост.
Великий пост состоит из двух основных частей: Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, между которыми находятся важные праздничные дни.
Святая Четыредесятница.
Первые пять седмиц (недель) и пять дней поста установлены в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне. Это время тихого покаяния, усиленной молитвы и духовного сосредоточения. Каждая неделя имеет свое богослужебное посвящение, помогающее верующим пройти путь внутреннего очищения.
Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
Эти два дня служат переходом от Четыредесятницы к Страстной седмице. В Лазареву субботу вспоминают воскрешение Христом праведного Лазаря, что предвещает всеобщее воскресение. В Вербное воскресеньепразднуют торжественный вход Спасителя в Иерусалим. Праздники несут в себе одновременно и радость, и предчувствие грядущих страданий Христа.
Страстная седмица.
Страстная седмица (Страстная неделя) посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа. Каждый ее день называется Великим и имеет особые евангельские чтения. Самый строгий день недели — Великая пятница. Верующие соблюдают строжайший пост, многие полностью отказываются от пищи до выноса Плащаницы (обычно это происходит в 14−15 часов).
Поскольку в этом году начало Великого поста выпадает на 23 февраля, это создает определенные сложности. У многих есть в семье военнослужащие, которых необходимо поздравить в этот день. По мнению священника, для христианина это не является большой проблемой.
Недели Великого поста.
Каждая неделя Великого поста несет особенный смысл и напоминает верующим об определенных библейских событиях.
* 1-я неделя — Торжество православия. Первые дни Великого поста считаются очень строгими. Многие верующие в первый день этой недели полностью отказываются от пищи. В эти дни православная церковь вспоминает период иконоборчества, который охватил Византию в VIII веке. Из-за заблуждений еретиков было уничтожено огромное количество икон. Полностью ересь победили лишь в 843 году.
* 2-я неделя — святителя Григория Паламы. Эта неделя посвящена памяти знаменитого святого и богослова Григория Паламы. Он оставил после себя богатое духовное наследие. В частности, заповедовал христианам: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес 5, 16−18).
* 3-я неделя — Крестопоклонная. В эти дни в храмах выносят из алтаря Святой Крест — как напоминание о жертве и подвигах Иисуса Христа.
* 4-я неделя — преподобного Иоанна Лествичника. Эти дни посвящены памяти святого, описавшего путь духовного восхождения человека в книге «Лествица».
Как питаться в Великий пост.
Традиционно во время Великого поста православные христиане придерживаются ограничений в питании. Все они описаны в церковном уставе.
Запрещено употреблять в Великий пост:
* мясо, птицу, рыбу, в том числе полуфабрикаты;
В будни, согласно строгому уставу, разрешена растительная пища без масла (сухоядение, вареные овощи/крупы), в выходные допускается добавлять в блюда растительное масло.
Праздничные послабления:
* Лазарева суббота (4 апреля) — разрешается рыбная икра.
Первый и последний дни Великого поста считаются самыми строгими. В это время православные христиане полностью отказываются от еды, если к этому нет медицинских противопоказаний.
Очень важно подойти к Великому посту благоразумно и не загонять себя в крайне жесткие рамки в плане питания, особенно если вы раньше не пробовали поститься. Чтобы определить свою меру поста, обратитесь к приходскому священнику.
Что делать, если нарушил пост.
По словам Николая Конюхова, нарушение поста происходит не тогда, когда человек съел что-то непостное, если это было заранее согласовано с духовником или связано с особыми обстоятельствами.
Истинным проступком является отступление от того, что человек пообещал себе и Богу.
Хотя это и считается грехом, священник советует не отчаиваться.
«Нужно действовать по примеру Аввы Сисоя, который учил вставать и идти дальше, даже если ты упал. Не стоит поддаваться “синдрому отличника”, думая, что если пост не получился идеально, то все усилия напрасны. Важно продолжать стараться, даже если были падения», — объяснил Конюхов.
Священник призвал отнестись к нарушению поста как к возможности для дальнейшей тренировки силы воли. Важно не останавливаться, а каждый раз вставать, продолжать путь и самосовершенствоваться.