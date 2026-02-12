Начало и окончание Великого поста в 2026 году, как поститься правильно, что можно и что нельзя в пост

Второй важный момент Великого поста — участие в таинствах. Просто прийти в храм, помолиться и уйти — недостаточно. Это как посетить свадебный пир, сфотографироваться с женихом и невестой и покинуть торжество, не поучаствовав во всем его великолепии, отметил священник. Поэтому если вы раньше редко исповедовались и причащались, во время поста есть возможность это исправить.