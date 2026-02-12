Вашингтон
СВО
Начало и окончание Великого поста в 2026 году, как поститься правильно, что можно и что нельзя в пост

В феврале у православных верующих начинается Великий пост, который длится 48 дней. В этот особый период христиане готовятся к Пасхе, наполняя свою жизнь духовной работой и соблюдая строгие ограничения в еде и развлечениях. Это время покаяния, милосердия, «укрепления» души, внимания к близким. Когда начинается Великий пост в 2026 году и какие правила нужно соблюдать — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Великий пост в 2026 году: даты и суть.

Великий пост — самый строгий и продолжительный среди православных постов. Он длится 48 дней.

Все это время христиане вспоминают последние недели земной жизни Иисуса Христа. Как рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов, Великий пост, как и любой длительный пост православной церкви, готовит верующих к важному событию. В данном случае к самому главному празднику у христиан — Воскресению Христову. «Один из самых древних постов предваряет великий праздник Пасхи», — пояснил священник.

В древности пост означал полное воздержание от пищи, а иногда даже от воды. Посты были короткими, но при этом очень строгими. Со временем церковная традиция изменилась: сегодня во время поста разрешается употреблять определенные виды продуктов, но длится он дольше.

По словам собеседника «Газеты.Ru», когда люди говорят о посте, они часто озадачиваются поиском постных продуктов. Однако воздержание от скоромной пищи — это лишь самое начало, базовая часть Великого поста. Не победив чревоугодие, с остальными страстями бороться нереально, добавил он.

Главные правила Великого поста.

Правила Великого поста предписывают верующим:

* Посещать богослужения в храмах, больше времени уделять чтению Священного Писания, богословских трудов, чаще молиться.

* Сдерживать гнев, не затевать ссор, не сквернословить.
* Придерживаться ограничений в еде: не употреблять пищу животного происхождения, то есть мясо, молочные продукты, яйца и блюда, которые их содержат.
* Отказаться от развлечений или ограничить их. Больше времени посвящать внутренней духовной работе, покаянию, полезным занятиям и делам милосердия.
* Помогать ближним, проявлять заботу о них и внимание.

Николай Конюхов посоветовал обратить внимание на важнейшие составляющие Великого поста.

* ~Духовность~

Великий пост призван сделать нас более легкими, высвободить силы, время и направить их на развитие своей духовности.

«Очень важно в этот период вложиться именно в свою духовность. Не в материальную составляющую, а в духовную, которая определяет всю нашу жизнь. Ведь именно духовная жизнь, которой современный человек уделяет минимум времени, является самой главной и основной», — пояснил Конюхов.

Во время Великого поста человеку очень важно общаться с Богом, то есть молиться. Существуют разные формы молитвы: общественная — в храме, частная — в своем доме. Есть специальные постовые молитвы, такие как знаменитая покаянная молитва Ефрема Сирина, которую положено читать каждый будний день Великого поста.

* ~Участие в таинствах~

Второй важный момент Великого поста — участие в таинствах. Просто прийти в храм, помолиться и уйти — недостаточно. Это как посетить свадебный пир, сфотографироваться с женихом и невестой и покинуть торжество, не поучаствовав во всем его великолепии, отметил священник. Поэтому если вы раньше редко исповедовались и причащались, во время поста есть возможность это исправить.

Обратите внимание, что во время Великого поста совершается таинство елеосвящения или соборования. В храмах специально освящают масло и с молитвой совершают помазание людей, чтобы просить у Бога исцеления наших болезней — душевных и телесных.

* ~Чтение Священного Писания~

По словам священника, во время Великого поста важно больше читать Священное Писание, потому что это — обратная связь от Бога.

Если трудно разобраться в тексте, можно прийти в храм — там ежедневно будут читаться отрывки из Ветхого и Нового Заветов.

* ~Милосердие~

Один из важнейших столпов Великого поста — милосердие. Усилия можно направить на множество благих дел, отмечает священник. Например, помочь семье, собирающей деньги на сложное лечение для ребенка. Или подключиться к волонтерам, отправляющим очередную партию помощи в освобожденные республики.

Как проходит Великий пост.

Великий пост состоит из двух основных частей: Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, между которыми находятся важные праздничные дни.

Святая Четыредесятница.

Первые пять седмиц (недель) и пять дней поста установлены в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне. Это время тихого покаяния, усиленной молитвы и духовного сосредоточения. Каждая неделя имеет свое богослужебное посвящение, помогающее верующим пройти путь внутреннего очищения.

Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Эти два дня служат переходом от Четыредесятницы к Страстной седмице. В Лазареву субботу вспоминают воскрешение Христом праведного Лазаря, что предвещает всеобщее воскресение. В Вербное воскресеньепразднуют торжественный вход Спасителя в Иерусалим. Праздники несут в себе одновременно и радость, и предчувствие грядущих страданий Христа.

Страстная седмица.

Страстная седмица (Страстная неделя) посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа. Каждый ее день называется Великим и имеет особые евангельские чтения. Самый строгий день недели — Великая пятница. Верующие соблюдают строжайший пост, многие полностью отказываются от пищи до выноса Плащаницы (обычно это происходит в 14−15 часов).

Поскольку в этом году начало Великого поста выпадает на 23 февраля, это создает определенные сложности. У многих есть в семье военнослужащие, которых необходимо поздравить в этот день. По мнению священника, для христианина это не является большой проблемой.

Недели Великого поста.

Каждая неделя Великого поста несет особенный смысл и напоминает верующим об определенных библейских событиях.

* 1-я неделя — Торжество православия. Первые дни Великого поста считаются очень строгими. Многие верующие в первый день этой недели полностью отказываются от пищи. В эти дни православная церковь вспоминает период иконоборчества, который охватил Византию в VIII веке. Из-за заблуждений еретиков было уничтожено огромное количество икон. Полностью ересь победили лишь в 843 году.

* 2-я неделя — святителя Григория Паламы. Эта неделя посвящена памяти знаменитого святого и богослова Григория Паламы. Он оставил после себя богатое духовное наследие. В частности, заповедовал христианам: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес 5, 16−18).

* 3-я неделя — Крестопоклонная. В эти дни в храмах выносят из алтаря Святой Крест — как напоминание о жертве и подвигах Иисуса Христа.

* 4-я неделя — преподобного Иоанна Лествичника. Эти дни посвящены памяти святого, описавшего путь духовного восхождения человека в книге «Лествица».

* 5-я неделя — преподобной Марии Египетской. Неделя наполнена образом глубокого покаяния. В центре внимания — святая Мария Египетская, которая отреклась от пути греха и полностью изменила свою жизнь молитвой.
* 6-я неделя — вход Господень в Иерусалим. Христиане вспоминают торжественный въезд в Иерусалим Иисуса Христа. Это событие описано во всех четырех Евангелиях. Завершается неделя Вербным воскресеньем.
* 7-я неделя — Страстная седмица. Самая строгая неделя Великого поста. В эти дни верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Как питаться в Великий пост.

Традиционно во время Великого поста православные христиане придерживаются ограничений в питании. Все они описаны в церковном уставе.

Запрещено употреблять в Великий пост:

* мясо, птицу, рыбу, в том числе полуфабрикаты;

* молочные продукты;
* яйца и продукты, в которых они содержатся;
* алкоголь (в некоторые дни Великого поста допускаются послабления);
* сдобу и кондитерские изделия, в которых содержатся яйца, масло и молоко.

В будни, согласно строгому уставу, разрешена растительная пища без масла (сухоядение, вареные овощи/крупы), в выходные допускается добавлять в блюда растительное масло.

Праздничные послабления:

* Лазарева суббота (4 апреля) — разрешается рыбная икра.

* Вербное воскресенье (5 апреля) — разрешается рыба.
* Благовещение (7 апреля) — разрешается рыба, если праздник не выпадает на Страстную седмицу. В 2026 году Благовещение приходится на Великий Вторник.

Первый и последний дни Великого поста считаются самыми строгими. В это время православные христиане полностью отказываются от еды, если к этому нет медицинских противопоказаний.

Очень важно подойти к Великому посту благоразумно и не загонять себя в крайне жесткие рамки в плане питания, особенно если вы раньше не пробовали поститься. Чтобы определить свою меру поста, обратитесь к приходскому священнику.

Что делать, если нарушил пост.

По словам Николая Конюхова, нарушение поста происходит не тогда, когда человек съел что-то непостное, если это было заранее согласовано с духовником или связано с особыми обстоятельствами.

Истинным проступком является отступление от того, что человек пообещал себе и Богу.

Хотя это и считается грехом, священник советует не отчаиваться.

«Нужно действовать по примеру Аввы Сисоя, который учил вставать и идти дальше, даже если ты упал. Не стоит поддаваться “синдрому отличника”, думая, что если пост не получился идеально, то все усилия напрасны. Важно продолжать стараться, даже если были падения», — объяснил Конюхов.

Священник призвал отнестись к нарушению поста как к возможности для дальнейшей тренировки силы воли. Важно не останавливаться, а каждый раз вставать, продолжать путь и самосовершенствоваться.