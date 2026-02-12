Опасные сосульки появились на крышах домов по всему Ростову

Перепад температур в Ростове-на-Дону привел к появлению «огромного количества» наледи и сосулек на крышах жилых домов. Управляющим компаниям следует обратить на это внимание, подчеркнули в городском департаменте ЖКХ и энергетики.
Все управляющие организации города должны немедленно провести осмотр домов и принять меры по уборке опасного льда. Власти напоминают, что такие работы входят в минимальный перечень услуг «управляек».
— В иных случаях материалы будут направляться в административную инспекцию для привлечения к ответственности, — добавили в департаменте ЖКХ и энергетики.
Напомним, 31 января от упавшей сосульки пострадала одна из жительниц города, она попала в больницу. После этого ситуацию взяли на контроль прокуратура и следователи. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.