Почему нужно посетить усадьбу Л. Н. Толстого «Хамовники»

Гостиная в доме Толстых не пустовала, наверное, никогда. В 1884 году Софья Андреевна, оказавшись в Хамовниках лишь с младшими детьми, написала мужу и дочерям: «Как вспомню всех вас, мне очень хочется вас видеть. Но как вспомню толпу, которую вы с собой вводите, я думаю: нет, уж бог с вами. И на что она вам, эта толпа? Большая, большая ошибка и вред всей семье этот ежедневный прием». И действительно, список тех, кто бывал у Толстых в Хамовниках, огромен: это студенты, волонтеры, единомышленники графа, общественные деятели, друзья детей. А также, конечно, именитые гости — Иван Бунин, Афанасий Фет, Антон Чехов, Илья Репин, Николай Ге, Федор Шаляпин, Николай Римский-Корсаков, Александр Скрябин. Дочь писателя Татьяна в своих дневниках вспоминала, как однажды к ним в гости пришел композитор Сергей Танеев и предложил сыграть Бетховена. «Мы все заахали от радости, и он сыграл Appassionat’y. С первых же нот мы все улетели куда-то, я ничего не видала, забыла себя и все, что до этого было на свете, только чувствовала эту громадную вещь», — рассказывала Татьяна.