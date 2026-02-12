Снег для слизней — абсолютное благо: Калининградскую область весной ждёт нашествие моллюсков

Как отметила Евгения Анатольевна, слизни в нашем регионе — критически важная группа беспозвоночных-вредителей. И, к несчастью, для этих наземных брюхоногих моллюсков снежная зима — не горе, а абсолютное благо. Биолог перечислила три причины того, почему борьба с ними в этом сезоне может стать ещё более напряжённой, чем раньше.