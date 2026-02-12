В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве закончится оттепель

«Пятнадцатого февраля облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, местами умеренные — снег, мокрый снег, температура в Москве — минус 1,1 градуса, по области — минус 3,2 градуса. Днем местами небольшой снег, температура в Москве — минус 1,1 градуса, к вечеру — понижение температуры до минус 8 градусов, по области — минус 3,2 градуса, к вечеру — понижение температуры до минус десяти градусов. Ветер западный и северо-западный, 6−11 метров в секунду, сильная гололедица», — сказали в Гидрометцентре.