Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура ограничила доступ сразу к двум сайтам в Беларуси

Два сайта заблокированы в Беларуси из-за запрещенной информации.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси по постановлениям прокурора Могилевской области ограничен доступ к двум интернет-ресурсам с запрещенной информацией, сообщили в прокуратуре Могилевской области.

В частности, ограничили доступ к интернет-ресурсам sapere.online и c97.org. На данных сайтах была размещена информация, запрещенная к распространению в Беларуси. Ресурсы нарушили законы о СМИ и о противодействии экстремизму.

В прокуратуре рассказали, что на сайте c97.org были опубликованы заведомо ложные сведения о политическом положении Беларуси, правовом положении граждан, статьи и ссылки на материалы, признанные экстремистскими.

На другом сайте кроме экстремистских материалов опубликовали данные опросов общественного мнения об отношении к общественно-политической ситуации в стране и выборам президента. Данные опросы проводились без получения аккредитации.

После постановления прокурора Могилевской области Госинспекция Беларусь по электросвязи Минсвязи и информатизации ограничила доступ к этим ресурсам.

Еще в декабре 2025-го СК заявил о блокировке 14,7 тысячи мошеннических сайтов в Беларуси.

Напомним, ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Запад формирует в Беларуси ресурс «обозленных на Александра Лукашенко» к выборам 2030 года.

Тем временем МИД РФ указал на планы Запада оторвать Беларусь от России: «Сделать любыми способами». Еще МИД России предупредил о последствиях гипотетического госпереворота в Беларуси.

И еще, как мы писали, Россия продолжает формировать позицию по Совету мира, куда вошла Беларусь.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше