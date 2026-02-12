Прокуратура ограничила доступ сразу к двум сайтам в Беларуси

В Беларуси по постановлениям прокурора Могилевской области ограничен доступ к двум интернет-ресурсам с запрещенной информацией, сообщили в прокуратуре Могилевской области.
В частности, ограничили доступ к интернет-ресурсам sapere.online и c97.org. На данных сайтах была размещена информация, запрещенная к распространению в Беларуси. Ресурсы нарушили законы о СМИ и о противодействии экстремизму.
В прокуратуре рассказали, что на сайте c97.org были опубликованы заведомо ложные сведения о политическом положении Беларуси, правовом положении граждан, статьи и ссылки на материалы, признанные экстремистскими.
На другом сайте кроме экстремистских материалов опубликовали данные опросов общественного мнения об отношении к общественно-политической ситуации в стране и выборам президента. Данные опросы проводились без получения аккредитации.
После постановления прокурора Могилевской области Госинспекция Беларусь по электросвязи Минсвязи и информатизации ограничила доступ к этим ресурсам.
Еще в декабре 2025-го СК заявил о блокировке 14,7 тысячи мошеннических сайтов в Беларуси.
Напомним, ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Запад формирует в Беларуси ресурс «обозленных на Александра Лукашенко» к выборам 2030 года.
Тем временем МИД РФ указал на планы Запада оторвать Беларусь от России: «Сделать любыми способами». Еще МИД России предупредил о последствиях гипотетического госпереворота в Беларуси.
И еще, как мы писали, Россия продолжает формировать позицию по Совету мира, куда вошла Беларусь.